Главный инфекционист Минздрава предупредила о рисках, связанных с коронавирусом

Москва, 12 июня. Все риски, связанные с коронавирусом, никуда не исчезли, хотя их опасность и снизилась, предупредила главный инфекционист России, профессор Елена Малинникова.

По ее словам, с вирусом, который будет циркулировать в популяции, россиянам, вероятно, придется жить до появления вакцины. Малинникова пояснила, что ограничительные меры в ряде регионов тем не менее стали ослаблять в связи с уменьшением или стабилизацией числа новых зарегистрированных случаев коронавируса.

Помимо этого, учитываются еще два фактора — готовность к профилактическим мероприятиям на производстве и в сфере обслуживания, а также уровень негативных проявлений, связанных с самоизоляцией, а именно — гиподинамия и обострение хронических заболеваний.

Малинникова добавила, что в настоящее время крайне важно продолжать соблюдать уже хорошо известные всем меры профилактики — тщательно и часто мыть руки, носить маску и перчатки в общественных местах, избегать участия в массовых мероприятиях и соблюдать социальное дистанцирование.

«Говорить о полной победе над этой инфекцией еще рано. Заболевание, хоть и в меньшей степени, но еще регистрируется в регионах», — цитирует ее пресс-служба Минздрава.

По мнению инфекциониста, сейчас россиян ожидает проверка на зрелость.

«От уровня выполнения этих мер зависит благополучие страны, региона, города, поселка и вашей семьи», — заключила она.

Как сообщало ранее Радио Sputnik, по последним данным Всемирной организации здравоохранения, сейчас по миру выявлено более 7,2 млн случаев заболевания коронавирусом. В России с начала эпидемии было зарегистрировано 511 423 случаев COVID-19, 269 370 из них полностью выздоровели.