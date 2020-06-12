Миро обвинила «аптечного» блогера Диденко в «циничном расчете» и хайпе вокруг трагедии с мужем

Москва, 12 июня. Блогер Елена Миро, известная своими жесткими высказываниями в адрес «звезд» и других типов медийных личностей, в своем ЖЖ «проехалась» по «инстаграмщице» Екатерине Диденко.

Напомним, что последняя стала известной на всю Россию после трагической вечеринки в честь ее дня рождения. В результате трагедии, когда в бассейн бросили сухой лед, погибли трое человек, включая мужа именинницы.

Отметим, что по профессии блогер Диденко является фармацевтом-провизором.

Елена Миро упрекает блогера в том, что несмотря на массовую смерть на вечеринке, Екатерина Диденко воспользовалась этой ситуацией, помелькала на телевидении и в три раза увеличила свой заработок. Автора поста возмущает цинизм вдовы. Блогер вела прямой эфир возле реанимации и торговалась перед тем, как выступать на телевидении сразу после смерти мужа.

Комментируя записи Екатерины Диденко, критик Миро подчеркивала, что свои интимные вопросы и темы блогер стала обсуждать с подписчиками, не смущаясь недавней гибели супруга.

Елена Миро отметила, что заработанные деньги на «хайпе» вокруг трагедии блогер поспешила потратить на новую грудь, устроив по этому поводу вечеринку.

Миро допустила, что могло произойти спланированное самоубийство, на котором Екатерина Диденко продолжает цинично зарабатывать, на что уже заранее был расчет.