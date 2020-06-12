Посол РФ в Кении отметил укрепление российско-кенийских связей, несмотря на пандемию

Кения, 12 июня. Посол РФ в Кении Дмитрий Максимычев в День России напомнил о важности развития российско-кенийских отношений в условиях коронавируса. Статью российского посла публикует кенийское издание The Star.

Пандемия коронавирусной инфекции наложила отпечаток на празднование Дня России в посольствах нашей страны по всему миру. Однако глава дипведомства России в Кении выразил уверенность, что должным образом его можно будет отметить с кенийскими друзьями России и после снятия всех ограничений.

Максимычев отметил позитивную динамику развития российско-кенийских отношений, получивших дополнительный импульс после встречи Президента РФ Владимира Путина с главой Кении Ухуру Кениата в Сочи.

Сейчас Кения и Россия увеличивают объем товарооборота. Устанавливаются связи между российскими и кенийскими деловыми кругами, усиливается вовлечение частного сектора экономик обеих стран во взаимную торговлю; наша страна становится ведущим импортером кенийского чая.

Отдельно Максимычев отметил вовлеченность Кении в международные программы под эгидой ООН, включая охрану окружающей среды. В Найроби расположены штаб-квартиры Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Программа ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT). Также в Кении действует около 60 национальных парков и заповедников. Этот момент очень важен для России, как для страны, последовательно выступающей за охрану окружающей среды.

В этом году мы празднуем 75-летие со дня победы в Великой отечественной войне, одним из результатов которой стал демонтаж колониальной политики Запада. В 1960 году именно СССР инициировал принятие Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам.

Впоследствии Советский Союз прилагал значительные усилия для развития африканских стран. Так, в Кисуму был возведен учебно-консультационный госпиталь: Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referr Hospital (JOOTH), который до сих пор входит в число крупнейших и самых современных медицинских центров страны. Каждый десятый кенийский врач получил советское или российское медицинское образование.

И в наши дни, во время пандемии коронавируса, Россия не отступает от принятого курса. Идет предварительная проработка вариантов помощи Кении в борьбе с коронавирусной инфекцией. О том что такая помощь может понадобится, заявил в интервью РИА Новости временный поверенный в делах посольства Кении в Москве Маурис Окот. Также, как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия планирует выделить 10 миллионов долларов США для борьбы с саранчой, чье опустошительное нашествие грозит голодом в Восточной Африке. Три миллиона из этой суммы пойдут на помощь Кении.

Со своей стороны Кения хочет развивать туристические связи с Россией. Об этом еще во время саммита Россия-Африка заявил президент торгово-промышленной палаты Кении Ричард Нгатиа.

Москва и Найроби заинтересованы в развитии взаимных межгосударственных связей, и Дмитрий Максимычев отметил, что со стороны российского посольства в Кении будут приложены все усилия для достижения этой цели.