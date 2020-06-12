Москва, 12 июня. Эпидемия коронавируса изменила представление о возможностях человеческого организма. Об этом заявил глава Национального научно-практического центра сердечно-сосудистой хирургии Лео Бокерия.

По его словам, эпидемия коронавирусной инфекции позволила получить новый опыт, который будет использован при возникновении подобных ситуаций в будущем.

«Пандемия очень круто изменила наши представления о возможностях, которые есть у человека. И сегодня мы должны предпринять все усилия для того, чтобы страна была готова, если это произойдет, к таким необычным ситуациям», — пояснил Бокерия.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что возбудителем эпидемии является новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 7,5 миллиона человек. От коронавируса погибло более 420 тысяч человек.

В России зарегистрировано более 511 тысяч случаев, 6,7 тысячи человек умерли. 269 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.