Чехия заявила о готовности обсудить с Россией судьбу снесенного памятника маршалу Коневу

Прага, 12 июня. МИД Чехии заявил о готовности Праги обсудить с Москвой судьбу снесенного памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу.

Монумент был демонтирован в чешской столице 3 апреля этого года накануне 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Глава муниципалитета Прага-6 тогда издевательски заявил, что на маршале не было маски, которую надо носить в условиях пандемии COVID-19. 9 апреля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обратился к министру обороны Чехии с просьбой передать памятник российской стороне. По факту сноса памятника СК РФ возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично.

Сегодня в МИД Чехии заявили, что ведомство направило Москве свое согласие обсудить ситуацию, но пока ответа не получило, сообщает РБК. В министерстве также сообщили, что сейчас памятник Коневу находится в хранилище, а в дальнейшем его планируется перенести в музей XX века, где его выставят на обозрение.

Несмотря на снос монумента, дипломаты заверили, что в Чехии ухаживают за военными захоронениями и памятниками советским солдатам, чего «нельзя сказать об отношении российских властей к чехословацким военным памятникам и захоронениям, находящимся в России».

Накануне первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил, что МИД России не исключает выкупа у Чехии памятника маршалу Коневу. Но такой вариант, по его словам, является крайней мерой. Титов подчеркнул, что решение властей района Прага-6 «упрятать» снесенный памятник в каком-то депозитарии с последующим размещением в несуществующем музее является глумлением над памятью об освободителях Праги.