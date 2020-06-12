Самонкин призвал ужесточить закон о митингах, чтобы не допустить «американского сценария»

Москва, 12 июня. В США не утихают массовые протесты, которые были спровоцированы гибелью афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе при грубом задержании сотрудниками полиции.

Мирный протест перерос в мародерство и погромы. В Сиэтле протестующие захватили часть города, провозгласив «автономную зону», а в Майами толпа протестующих напала на сотрудников полиции.

Политолог Юрий Самонкин отметил, что мирный протест в США обернулся погромами благодаря участию опытных провокаторов. По его словам, в России тоже есть силы, которые пытаются спровоцировать массовые протесты и погромы. Последняя попытка была предпринята в разгар эпидемии коронавируса. Самонкин уверен, что события в США в очередной раз подтверждают необходимость ужесточения ответственности за организацию незаконных протестов и беспорядков, передает Nation News.

«Мне кажется, что ужесточать ответственность за нарушение общественного порядка и незаконные митинги надо не только прописанием в КОАП, но и в УК. Тогда у нас никогда не повторится то, что творится в Штатах, потому что у нас власть уделяет внимание внутренней политике и социальным направлениям», — отмечает эксперт.

Стоит отметить, что российские парламентарии обсуждают возможность ужесточения законодательства в сфере несанкционированных акций протеста на фоне событий, которые в последние дни разворачиваются в США. Так, депутат Госдумы Евгений Марченко заявлял о необходимости более строгих мер в этой области, а его коллега Евгений Федоров призывал организаторов незаконных митингов в период эпидемии коронавируса задуматься о здоровье окружающих и пожилых людей.