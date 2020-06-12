Бредихин утверждает, что за массовой гибелью жителей Тархуны стоит турецкая авиация

В период с 6 по 7 июня в Тархуне было найдено массовое захоронение людей — боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии сразу же поспешили обвинить в преступлениях ЛНА, однако факты доказывают обратное. Об этом в эксклюзивном комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт», политолог Антон Бредихин.

В 2015 году город Тархуна, где сейчас нашли массовые захоронения людей, был не подконтролен ЛНА — там действовали боевики из коалиции группировок, участвовавших в операции «Рассвет Ливии». Позже ЛНА установила контроль над Тархуной в рамках операции «Аль-Карама». 5 июня 2020 года город был взят уже ПНС. Спустя двое суток начали распространяться сообщения о «братских могилах» в городе, где лежат мирные жители, погибшие якобы по вине ЛНА. При этом бандформирования Триполи так и не объяснили, как именно они нашли эти могилы за такой короткий срок — по всей видимости, знали, где искать. Все указывает на то, что тела находятся там с 2015 года.

За преступления 2015 года Национальная комиссия по правам человека обвинила в убийствах боевиков из группировок, принимавших участие в операции «Рассвет Ливии», которую контролировал министр МВД ПНС Фатхи Башага, чьи подчиненные в настоящее время занимаются раскопами жертв.

Однако сообщения о жертвах, «найденных» в больнице в наши дни, несколько выбиваются из общей картины. Боевики ПНС Ливии обнаружили 106 тел в стенах медучреждения, среди которых есть женщины и дети. Один из пользователей Twitter опубликовал фотографии, назвав погибших жертвами ополченцев «аль-Каният».

Характер ранений у найденных трупов свидетельствует о том, что большинство из них получили травмы вследствие ударов с воздуха и какое-то время находились в больнице, однако захват города боевиками ПНС плохо сказался на работе медиков. Отметим, в настоящее время воздушное пространство контролируют только турецкие беспилотники — авиация из Мисураты не взлетает на протяжении нескольких месяцев.

«Вероятнее всего, удары по населению Ливии наносили турецкие БПЛА, но ни в коем случае не ЛНА. В принципе, все это, видимо, имело широкую информационную нагрузку как вброс против ЛНА. Это происшествие пытались подать так, чтобы сломить всех противников ПНС, но они (ПНС — Прим. ФАН) просчитались. Они столкнулись с тем, что есть факты, которые нельзя подтасовать: нельзя переделать время гибели людей, потому что это все сейчас очень легко установить. ПНС наступило на грабли, получив удар по самим себе, потому что эти захоронения связаны напрямую с деятельностью Правительства национального согласия. Кроме того, таким образом они «ударили» и турецкую сторону», — утверждает Антон Бредихин.

Собеседник ФАН отметил, что «раскопки» жертв велись не просто так, а по наводке — необходимо было показать жертв, и боевики явно знали, где копать. По мнению Бредихина, они обладали данными о местонахождении захоронений.

«Так мы получаем информацию о том, что за этими преступлениями стоит та же самая сила, которая проводит эксгумацию», — говорит эксперт.

Напомним, министра МВД ПНС в преступлении обвинила Национальная комиссия по правам человека — это весомее, чем в случае, если бы заявление исходило от официальных лиц со стороны ЛНА.

«Важно, что международное сообщество как-то попыталось вмешаться в конфликт. Нужно вводить какие-то дополнительные меры по урегулированию ливийского конфликта. Роль ООН очень низка, и как организация она уже во многом себя дискредитировала. Не думаю, что это весомая сила, которая могла бы решить эти конфликт, как и другие европейские структуры. Здесь очень сложно говорить о вмешательстве со стороны международных организаций», — считает Бредихин.

Ранее в Египте предложили альтернативный вариант — «Каирскую декларацию», предполагающую режим тишины и перемирие между противоборствующими сторонами. Глава ПНС Ливии Файез Саррадж отверг египетскую инициативу, а триполитанские бандформирования подкрепили позицию своего лидера, открыв огонь по мирным кварталам Сирта. В результате обстрела погибли дети и были разрушены жилые дома.

Некоторые пользователи утверждали, что с захоронениями как-то связана ЧВК «Вагнер», однако доказательств этому, как и вообще присутствию ЧВК в Ливии, нет.