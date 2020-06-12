Киев, 12 июня. Эксперт Яков Кедми считает, что Киев не сможет взять обратно под контроль Донецк и Луганск. Две республики, по мнению аналитика, отстояли свою независимость.

Кедми подчеркнул, что события 2014 года произошли потому, что к власти в Киеве пришли политики, которые взяли курс на разрыв связей с Россией, угнетение русского языка. Кроме того, жители Луганска и Донецка выступили против прославления нацизма и идеологии новой украинской «верхушки».

Аналитик подчеркнул, что многие города на востоке страны придерживались аналогичной точки зрения, но там не смогли остановить тех, кто силой добился власти.

Яков Кедми считает, что Донбасс самостоятельно, без помощи российской стороны, отстоял свое право на самоопределение и неподчинение «майдановскому режиму». Местные жители сами организовали оборону и останавливали танки украинской армии.

Эксперт отметил и ошибку Киева, которая будет стоить потерянных территорий. Абсурдно считать, что население двух республик пойдет «на поклон» украинским властям после того, как последние отдавали приказ на бомбежки и обстрелы ЛНР и ДНР.

Не стоит надеяться, что, по традиции, вмешаются американцы, надавят на Россию, чтобы Москва приказала республикам снова войти в состав Украины.

Стоит отметить, что израильский аналитик предупреждал ранее Украину и еще ряд зависимых от США государств, чтобы те не рассчитывали на помощь Вашингтона. У Штатов сейчас в приоритете справиться с коронавирусом и прекратить массовые беспорядки, которые происходят в разных частях страны, пишет ФБА «Экономика сегодня».

Добавим, что Яков Кедми придерживается мнения, что американской гегемонии скоро придет конец, пандемия коронавируса лишь подтверждает это. Роль каждой страны на международной арене будет возрастать, сообщает радио Sputnik.