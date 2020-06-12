Сотрудники Росгвардии в Брянске помогли найти потерявшегося мужчину

Брянск, 12 июня. Сотрудники Росгвардии в Брянске нашли и передали родственникам потерявшегося пенсионера 1952 года рождения, сообщили на официальном сайте ведомства.

Пенсионер ушел из дома и не вернулся. В полицию поступило заявление от родственников пропавшего. На поиски местного жителя направили все наружные службы города.

Накануне вечером на улице Красноармейской росгвардейцы заметили мужчину, чья внешность совпадала с описанием в ориентировке.

Мужчина рассказал правоохранителям, что не может найти дорогу домой. Позднее пенсионера забрали родственники.

Ранее сообщалось, что в Воронеже сотрудник Росгвардии спас новорожденного, которого родители бросили в коробке в подъезде многоэтажки.