Сирия новости 12 июня 19:30: SDF перегнали 150 грузовиков нефти из Дейр эз-Зора и Хасаки. Турция возводит защитные насыпи в Идлибе

Сирия, 12 июня. Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) перегнали 150 грузовиков нефти с месторождений в Дейр эз-Зоре и Хасаке. Турецкие военные возводят защитные насыпи в районе населенного пункта Афес. Один из командиров протурецких незаконных вооруженных формирований убит в Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВС Турции: возводят защитные насыпи в районе населенного пункта Афес.

«Демократические силы Сирии» (SDF): перегнали 150 грузовиков нефти с месторождений в Дейр эз-Зоре и Хасаке. Провели серию обысков и арес тов в лагере «Аль-Хол».

Провинция Алеппо

Alnour Radio сообщает, что один из командиров протурецких незаконных вооруженных формирований Абдулла аль-Хассан был убит неизвестными. Инцидент произошел в окрестностях деревни Джарз, к востоку от города Азаз, на севере Алеппо.

Сирийская обсерватория по правам человека SOHR сообщает, что ожесточенные столкновения вспыхнули в Кафр-Калбине и в Кафр-Хашере между поддерживаемыми Турцией боевиками и курдскими незаконными вооруженными формированиями. Обе стороны понесли потери, число погибших не уточняется.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) перегнали 150 грузовиков нефти с месторождений в Дейр эз-Зоре и Хасаке. Машины с сырьем двигались в направлении пограничного перехода Сималка на сирийско-иракской границе.

Также сообщалось, что поддерживающие курдских боевиков американские военные вывозят нефть из Сирии в Ирак через пограничный переход «Аль-Ярубия». Порядка 50 танков и транспортных средств, загруженных краденной нефтью, проследовали к границе Сирии с Ираком.

Ранее Минобороны России представило доказательства незаконной кражи нефти Сирии американцами. Ведомство опубликовало снимки космической разведки, запечатлевшие цистерны, вывозящие за пределы страны сырье. Их охраняют военные США и сотрудники американских ЧВК.

Провинция Идлиб

Источник в Twitter (AnbaSyria) сообщает, что очередной конвой Вооруженных сил Турции прибыл на территорию Идлиба через погранпереход Кафр-Лусин. К наблюдательным пунктам проследовали турецкие бронемашины и грузовики.

Источник в Telegram (WarJournal) сообщает, что военные Турции возводят защитные насыпи в районе населенного пункта Афес.

Накануне конвой Вооруженных сил Турции из военной техники и бронеавтомобилей также пересек пограничный переход Кафр-Лусин, направившись к турецким наблюдательным пунктам в провинции Идлиб. После этого в деревне Мантеф турецкая армия установила новый, 63-й по счету, наблюдательный пункт.

Провинция Хасака

Боевики из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) провели серию обысков и арес тов в лагере «Аль-Хол» на востоке провинции, в результате чего были арестованы более 40 женщин и детей. Мероприятия прошли в секции, где содержатся жены террористов запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»1.

Военный конвой кудских боевиков, состоящий из 50 автомобилей, осадил лагерь с четырех сторон, предотвращая въезд и выезд за его пределы.

1 Организация запрещена на территории РФ.