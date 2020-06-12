Обвинения РФ в спонсорстве терроризма демонстрируют лицемерие политики США

Москва, 12 июня. Россия должна быть готова к принятию Вашингтоном нового пакета санкций. Такое мнение высказал политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Ранее расширить рестрикции против России предложили члены Конгресса США от Республиканской партии. В частности, рекомендуется отключить РФ от системы международных денежных переводов SWIFT и даже внести Россию в список «государств — спонсоров терроризма», сообщает «Экономика сегодня».

«Такой тренд в американской политике нашей стране нужно учитывать. Вариант с драконовскими санкциями необязательно будет реализован, но ситуация рано или поздно приведет к ужесточению курса США», — считает Брутер.

При этом обвинения в терроризме со стороны Вашингтона выглядят совсем смехотворно, достаточно вспомнить, что еще недавно США вели переговоры с запрещенным в РФ «Талибаном»1. Известно, что американцы поддерживали афганских моджахедов, которые во многом стали основоположниками исламского терроризма, а также активистов Арабской весны. На этом фоне предложения республиканцев выглядят лицемерными.

«В «спонсоры терроризма» Россию не запишут, а вот со SWIFT есть варианты — все зависит от кампании Трампа», — уверен политолог.

1 Организация запрещена на территории РФ.