Латвийский политик заявил о намерении бороться с ограничением русскоязычных каналов

Рига, 12 июня. Один из лидеров латвийской партии «Новое согласие» Янис Кузинс заявил, что намерен бороться с ограничением русскоязычных каналов в республике.

11 июня парламент Латвии принял закон, об электронных СМИ и языковых квотах на телевидении. Закон увеличивает количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны, а также сокращает вещание на русском языке. При этом под запрет попадают даже «Би-би-си» и Deutsche Welle на русском языке.

Кузинс заявил, что намерен обжаловать скандальный закон в Конституционном суде Латвии. Кроме того, политик планирует обратиться в Европейский суд по правам человека, передает «Политика Сегодня».

«Я понял, что нужно обращаться в Европейский суд по правам человека, так как Верховный суд Латвии сказал, что мои права как потребителя ниже, чем права латвийского общества в целом», — отметил политик.

Он также добавил, что его борьба за права русскоязычного населения Латвии приносит положительные результаты. Так, накануне Конституционный суд Латвии признал незаконными поправки, запрещающие преподавать на русском языке частным вузам.

«А Европейский суд признал незаконным требование знать латышский при покупке земли. Так что подвижки есть», — подчеркнул Кузинс.

Напомним, в 2019 году в Латвии была запущена реформа образования, которая предполагает переход всех школ на латышский язык. Реформу в учебных заведениях национальных меньшинств предполагается завершить к 2021-2022 учебному году. Русскоязычное население Латвии восприняло реформу крайне негативно. МИД России регулярно привлекает внимание правозащитных структур ООН, ЕС, ОБСЕ, Совета Европы к дискриминационной политике властей Латвии в языковой сфере.