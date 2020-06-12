Пригожин заявил, что Ефремов виновен в четырех преступлениях

Москва, 12 июня. Актер Михаил Ефремов, устроив смертельное ДТП на Садовом кольце, совершил четыре преступления, заявил продюсер Иосиф Пригожин.

«Человек был в алкогольном состоянии за рулем — это уже преступление, пересек две сплошные линии — еще одно преступление, погиб человек — это еще одно преступление, использование наркотических средств — это снова преступление. Понимаете, четыре преступления человек совершил. Четыре статьи сразу человеку грозит», — подчеркнул он.

Пригожин добавил, что любит и уважает Ефремова, считает его потрясающим актером, и для него не имеет значения, каких политических взглядов он придерживается.

«Просто представьте себе на минуточку, что в машине пострадавшего могли быть ваши близкие люди или мои друзья, или беременные, или дети», — сказал продюсер в беседе с изданием «Слово и дело».

Пригожин напомнил, что погибший в ДТП курьер Сергей Захаров был единственным кормильцем в семье, которая теперь осталась без средств к существованию, и это ужасно.

Продюсер считает, что если Ефремова по каким-то причинам оправдают, это будет вопиющая несправедливость.

«Я слышал такое оправдание, мол, ГАИ виновата, они разрешили ему сесть за руль. Что значит они разрешили? Они что должны за ним ходить что ли?» — возмутился он.

Отдельно музыкант обратил внимание на то, что сейчас некоторые друзья Ефремова пытаются защищать его, огородить от наказания, но суд и так отправил его не в СИЗО, а под домашний арест.

«Он на свободе, до 9 августа будет сидеть дома. Лишь бы, знаете, как-то угодить товарищам либералам», — заметил Пригожин.

По мнению продюсера, если бы на месте Ефремова был он, Киркоров или кто еще, те же либералы вели бы себя совсем иначе.

«Вот это двойные стандарты. А закон один на все и должен работать без исключений», — заключил он.

Напомним, авария на Садовом кольце произошла вечером 8 июня. Ефремов за рулем внедорожника выскочил на встречную полосу и врезался в фургон курьера Сергея Захарова. Мужчина получил тяжелые травмы, врачи не смогли спасти его жизнь. Сам актер не пострадал. Медосвидетельствование подтвердило, что Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме того, в его анализах были выявлены следы кокаина и марихуаны. 9 июня Таганский районный суд Москвы отправил актера под домашний арест. Расследование уголовного дела, возбужденного по факту трагедии, продолжается. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.