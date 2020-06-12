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ФАН проводит опрос среди россиян, должна ли Москва спасти социологов из плена ПНС Ливии

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ФАН проводит опрос среди россиян, должна ли Москва спасти социологов из плена ПНС Ливии

Москва, 12 июня. Сегодня вся страна празднует День России. Государственный праздник является выходным днем, который россияне проводят с семьей, дома и на улице, невзирая на коронавирус.

Между тем двое наших сограждан не могут даже помышлять о встрече с родными. Максим Шугалей и Самер Суэйфан уже почти 13 месяцев находятся в заложниках. Они были похищены в Ливии и до сих пор находятся в плену боевиков нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) без возможности встретиться с адвокатом. За это время им так и не предъявили официального обвинения.

Нам кажется символичным провести опрос, должна ли наша страна вмешаться и спасти двух своих граждан именно в День России. Пишите свое мнение в комментариях.

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