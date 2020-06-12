Российский посол объяснил, кому должно принадлежать скифское золото

Москва, 12 июня. Судьба золота скифов находится под пристальным вниманием России, которая надеется на справедливое решение суда в Амстердаме. Российский посол Александр Шульгин надеется, что культурное богатство будет возвращено Крыму.

Напомним, что речь идет об экспонатах из крымских и киевских музеев, которые демонстрировались на выставке в Нидерландах в 2014 году. В этом же году произошло воссоединение Крыма с России. В Нидерландах решили, что крымским музеям на этом основании золото возвращать не надо. Окружной суд Амстердама постановил вернуть все артефакты Киеву.

Российский посол подчеркнул, что отказ возвращать культурные ценности истинным владельцам создал нехороший прецедент для развития культурного сотрудничества в мире. Дипломат напомнил, что Вышестоящий суд Амстердама отменил решение окружного, но разбирательство до сих пор не завершено. Год назад суд затребовал у сторон разъяснения и дополнительную информацию. Понадобится время для изучения данных.

Посол выразил уверенность, что суд проявит объективный подход и вернет скифское золото в те музеи, в которых оно и хранилось в 2014 году.

В 2017 году тогдашний министр культуры РФ Владимир Мединский подчеркнул политизированность решения амстердамского суда. Он сравнил его с периодом фашизма, когда из музеев похищали ценности и вывозили за границу. Чиновник обращал внимание, что международное музейное право обосновывает возврат ценностей Крыму, пишет Ura.ru.