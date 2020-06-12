Сатирика Трушкина похоронили на Митинском кладбище в Москве

Москва, 12 июня. Юмориста Анатолия Трушкина похоронили на Митинском кладбище в Москве, сообщил друг семьи Лука Сафронов.

На похоронах присутствовала вдова писателя Наталья, коллеги и близкие друзья. Утром в храме Всемилостивого Спаса состоялась служба, там собрались около 30 человек.

Рядом с гробом Трушкина лежали цветы и венки от коллег-юмористов. Попрощаться с ним пришли около полусотни человек. Среди них были музыкант Юрий Лоза, художник Никас Сафронов, поэт Симон Осиашвили.

На входе в храм у всех проверяли температуру и маски, предоставляли дезинфицирующие средства.

Напомним, что Трушкин ушел из жизни в возрасте 78 лет после продолжительного лечения от коронавируса.

Трушкин часто шутил об отношениях, возрасте, благородстве, хороших соседях. Поклонники называли сатирика неисчерпаемым источником смеха, королем советской сатиры.

Его любили за невероятно простой и жизненный юмор, поучительные истории и открытость ко всем зрителям.