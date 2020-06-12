Арест египтян в Триполи является провокацией Анкары и ПНС Ливии против Каира

Арест египетских рабочих в Триполи боевиками так называемого Правительства национального согласия Ливии — это провокация и акт дискриминации по национальному признаку, направленные против Каира. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей (ФАН) заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Так, собеседник ФАН прокомментировал задержание боевиками ПНС Ливии не менее сотни рабочих из Египта и ряда других стран Африки в ливийской столице. При этом триполитанский режим Файеза Сарраджа лицемерно обвинил этих людей якобы в участии в боевых действиях на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА). Естественно, никаких фактов, подтверждающих эти голословные заявления, не было предоставлено.

Акт дискриминации и турецкий след

По словам эксперта по международной политике, эта провокация является ничем иным, как проявлением дискриминации по национальной принадлежности. Причем действия ПНС являются целенаправленными и несут в себе цель обвинить Египет, который не поддерживает террористические группировки, захватившие Триполи и негативно настроен против вмешательства Турции в Ливию.

Политолог предположил, что режиссерами данной акции вполне могут выступать турецкие спецслужбы, активно поддерживающие ПНС.

«Эту провокацию со стороны ПНС можно расценивать как акт дискриминации по национальному признаку. Режим в Триполи пытается найти наемников на стороне Ливийской национальной армии, при том что Турция продолжает переброску сирийских террористов для него. Я думаю, что такого рода акция была придумана не без участия наставников из Турции, а направлена она определенно против Египта, поддерживающего Халифу Хафтара. Естественно «правительству» Файеза Сарраджа хочется обвинить Египет», — отметил аналитик.

Ранее о преступлениях так называемого Правительства национального согласия и турецких спецслужб в Ливии в ходе своей пресс-конференции заявил официальный представитель ливийской армии, генерал-майор Ахмад аль-Мисмари. Он указал на то, что террористы расправляются с мирными ливийскими гражданами, следуя приказам своих турецких кураторов.

Месть Египту

Также эксперт Ассоциации военных политологов подчеркнул, что неправомерные действия ПНС Ливии в отношении иностранных рабочих, прежде всего египетских граждан, это спланированная заранее политическая провокация. Он объяснил, что мотивом для нее, скорее всего, стала активная позиция Каира касательно мирного урегулирования внутриливийского кризиса и пресечения турецкой агрессии, представляющей опасность для всего североафриканского региона.

Политолог отметил, что протурецкое «правительство» в Триполи чувствует себя в меньшинстве из-за того, что Египет наряду с Францией, Грецией, Кипром и Объединенными Арабскими Эмиратами заявили недавно о создании альянса против деятельности Анкары в Ливии.

«Силы, которые находятся на стороне Правительства национального согласия, чувствуют себя сейчас в определенном меньшинстве. Да, у ПНС есть военная поддержка Турции, перебросившей в Ливию свои проксивойска из Идлибской зоны деэскалации. Эти боевики усилены турецким спецназом и бронетехникой, однако этого недостаточно, чтобы решать задачи по захвату всей ливийской территории, которые они амбициозно ставят. Поэтому они используют подобного рода провокации, пытаясь убедить международное сообщество в том, что на стороне сил фельдмаршала Халифы Хафтара якобы воюют иностранные наемники. Подобные действия несут в себе скорее некий политический замысел, близкий к авантюре и провокации. Обвинение египетских рабочих и граждан других африканских стран в том, что они будто бы выступают на стороне ЛНА — это попытка обострения ситуации, и с другой стороны — выбить со стороны Организации Объединенных Наций и Запада поддержку и защиту, в данном случае от Египта, выступающего против ПНС», — констатировал Андрей Кошкин.

Заложники ПНС и Турции

В заключение беседы с корреспондентом ФАН эксперт выразил сомнение в том, что международное сообщество и различные правозащитные организации как-то отреагируют на арест ни в чем невинных африканских рабочих в Триполи. Он напомнил, что страны Запада достаточно неоднозначно оценивают текущую ситуацию в Ливии, поскольку Соединенные Штаты не хотят портить окончательно отношения с союзником по НАТО — Турцией.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова обратил внимание, что египетские рабочие и граждане других стран Африканского континента, попавшие в руки боевиков ПНС, оказались в достаточно сложной ситуации. Он уверен, что их арест прежде всего связан с тем, что они не являются ливийскими гражданами, поэтому их попросту решили использовать для провокации.

Антитурецкий альянс

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что Египет поддержали несколько ведущих мировых держав, которые не намерены терпеть беспредел Турции на территории Северной Африки и в Восточном Средиземноморье, где Анкара занялась демаркацией морских границ нескольких стран региона. Так, Греция сейчас довольно активно выступает против бесчинства турецких властей и готова противостоять ему всем своим военным потенциалом.

Каир не теряет времени

Тем не менее и сам Египет активно готовится к возможному обострению ситуации в Северной Африке на фоне турецкой интервенции в Ливию. Недавно в Сети появлялись видео с переброской египетской бронетехники, по большей части танков Abrams, в направлении ливийской границы. Мобилизация сил и средств ВС Египта обусловлено отказом Анкары и ПНС поддержать «Каирскую декларацию» по политическому урегулированию ливийского кризиса. В ответ на призыв к прекращению боевых действий и возобновлению диалога в формате «5+5» под эгидой ООН протурецкие боевики Файеза Сарраджа и сирийские террористы-наемники продолжили атаковать позиции ЛНА в районе города Сирт, отказавшись от предложенного перемирия и продолжив кровопролитие.