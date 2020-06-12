В Госдуме раскрыли способы увеличения пенсионных выплат для россиян

Внесение в основной закон положения об обязательном ежегодном приведении пенсионных выплат в соответствие с темпами инфляции не позволит чиновникам даже в случае крайней нужды экономить на поддержании достойного образа жизни старшего поколения в нашей стране. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявила депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

Так собеседница ФАН прокомментировал интервью уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой, которая заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам не только гарантирует стабильность их социального стандарта, но и их юридическую защиту этой категории граждан.

«Появление в конституции положения о ежегодном увеличении пенсионных выплат в соответствии с инфляцией чрезвычайно важно для нашей страны, — отметила Бессараб. — Правда, иногда приходится слышать мнения о том, что эта мера избыточна, поскольку уже гарантирована федеральным законом. Но, как мы помним, в 2016 году в связи со сложной экономической ситуацией правительство предложило пенсии не индексировать. Конечно, был кризис, против нас ввели санкции, но чиновники почему-то посчитали возможным не пополнять карман пенсионерам».

По словам парламентария, тогда президент РФ Владимир Путин ликвидировал негативные последствия этого решения, распорядившись в конце года выплатить данной категории граждан компенсацию в виде крупных единовременных выплат.

«Как раз именно для того, чтобы впредь не допустить отмены индексаций — чем бы она ни была мотивирована! — положение о ежегодном увеличении пенсий было записано в обновленный основной закон, — объяснила депутат. — Это объективная необходимость, которая в состоянии на многие годы вперед защитить благосостояние наших пенсионеров».

Собеседница ФАН также рассказала о способах, которыми могут воспользоваться граждане для дополнительного увеличения полагающихся им пенсионных выплат. Например, все еще неплохим вариантом остаются так называемые «накопительные пенсии», которые, по мнению Бессараб, тем не менее нуждаются в реформировании. Кроме того, существуют и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) — однако к их выбору нужно подойти как можно более ответственно.

«Некоторые из них достаточно успешны, — отметила парламентарий. — Можно посмотреть результаты инвестиционной деятельности того или иного НПФ, чтобы понять, стоит с ним иметь дело или нет. Однако даже самые крупные представители этого рынка финансовых услуг порой имеют серьезные убытки».

При этом, добавила депутат, основное «тело» пенсии (непосредственно та сумма, которую доверил гражданин организации) даже при разорении фирмы будет возвращено человеку, поскольку является застрахованным. Будущий пенсионер рискует лишь «прибавками», ради которых, собственно и затевается сотрудничество с НПФ.

«В принципе сотрудничество со всеми частными фондами — это довольно рисковое дело, — заметила собеседница ФАН. — Надо сказать, что довольно длительное время они занимались только тем, что размещали накопления людей непосредственно в кредитно-банковской системе. Это, конечно, не та «игра», которую от них ожидали граждане — положить деньги в банк они могли бы и сами».

По словам Бессараб, некоторые, подготавливая себе счастливую старость, именно так и поступают — однако далеко не каждый частный банк может похвастаться надежностью.

«Иногда у них отнимают лицензии, а некоторые разоряются — напомнила депутат. — Так что и здесь есть определенные риски, хотя небольшие вклады также страхуются государством».

Парламентарий убеждена, что государству остро необходима система двойного, а то и тройного пенсионного обеспечения.