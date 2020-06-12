Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Михаила Ефремова

Москва, 12 июня. Российский актер театра и кино Александр Ширвиндт рассказал, что отец спровоцировавшего смертельное ДТП Михаила Ефремова также имел проблемы с алкоголем.

Ширвиндт выпустил книгу мемуаров «Опережая некролог», в которой содержатся воспоминания о бурной молодости. В своей книге артист рассказал, что народный артист СССР Олег Ефремов злоупотреблял алкоголем. Ширвиндт также признался, что он был единственным человеком, которого мог послушать нетрезвый Олег Ефремов.

«А у него был пунктик: нутряной демократ, он ненавидел все, что касается роскоши, барства, и в состоянии крайнего опьянения ногами бил машины, стоявшие у театра… И мне, звонили из театра «Современник» неожиданно, часа в два ночи, и говорили: «Пожалуйста, если нетрудно, подъезжайте. Олег Николаевич», — вспоминает Ширвиндт.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов спровоцировал автомобильную аварию в центре столицы. В результате ДТП погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В отношении актера возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы.

9 июня Таганский суд Москвы отправил Ефремова под домашний арест до 9 июля. Решение суда вызвало бурю негодования в обществе. Кроме того, коллеги Ефремова осудили актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил парламентариям взять под контроль следствие по делу о ДТП с участием Ефремова. Володин подчеркнул, что виновники подобных преступлений должны отвечать по всей строгости закона.