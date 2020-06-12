или Песков сравнил работу пресс-секретаря с работой сапера, которому нельзя ошибиться

Москва, 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил свою деятельность с работой сапера.

Отвечая на вопросы в рамках проекта «Юнармии» «Я люблю Россию!», представитель Кремля объяснил, что «пресс-секретарь — это человек, который объясняет, в первую очередь, средствам массовой информации, то, что делает президент, почему он это делает».

«Потому что ведь когда что-то делают профессионалы, они погружены в ту или иную тему, и им кажется, что никаких вопросов быть не может, все предельно ясно. Но журналисты зачастую задают вопросы, которые заранее в голову не приходят, и это нужно разъяснять», — отметил Песков.

Он также добавил, что пресс-секретарю всегда нужно «быть готовым к тому, чтобы отвечать на попытки тебя уколоть со стороны журналистов, задать нелегкие вопросы, с двойным дном».

«Работа такая, чуть-чуть как у сапера, ошибаешься один раз», — добавил Песков.

В рамках разговора с участниками акции пресс-секретарь российского президента также отметил, что хулиганил в детстве. Он обратился к детям с советом больше читать и заниматься спортом.