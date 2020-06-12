Поклонская заявила, что Порошенко «поставил под угрозу жизни миллионов людей»

Москва, 12 июня. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием зарегистрировать ее заявление о совершенном экс-президентом страны Петром Порошенко «преступлении, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей».

В своем Telegram-канале экс-прокурор Крыма предложила украинским политикам хорошо подумать над новыми санкциями в отношении нее и «других неугодных крымчан» и посоветовать украинскому президенту Владимиру Зеленскому варианты прекращения водной блокады Крыма.

По словам Поклонской, речь идет о «нарушении прав миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне».

«Умышленно лишить людей права на питьевую воду и с голубого экрана рассказывать, как они скучают по родным крымчанам в Киеве, — это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не международные правоотношения и демократию», — отметила Поклонская.

Российский парламентарий решила сделать юридический ход против Петра Порошенко и обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием зарегистрировать ее сообщение «о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступления по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность». Кроме того, это, по словам Поклонской, деяние экс-президента Порошенко нарушает несколько международных документов. Об этом пишет «Царьград».

Ранее сообщалось, что Поклонская расценила отказ украинских властей возобновить подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу как продолжение преступной политики против крымчан. Напомним, правительство Украины не намерено помогать России с водоснабжением Крыма несмотря на опасную ситуацию, которая может сложиться для жителей региона. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам народного референдума, который был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Украинская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией».