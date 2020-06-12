Лента новостей Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Поклонская заявила, что Порошенко «поставил под угрозу жизни миллионов людей»

138
0 Оставить комментарий

Поклонская заявила, что Порошенко «поставил под угрозу жизни миллионов людей»

Москва, 12 июня. Зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием зарегистрировать ее заявление о совершенном экс-президентом страны Петром Порошенко «преступлении, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей».

В своем Telegram-канале экс-прокурор Крыма предложила украинским политикам хорошо подумать над новыми санкциями в отношении нее и «других неугодных крымчан» и посоветовать украинскому президенту Владимиру Зеленскому варианты прекращения водной блокады Крыма.

По словам Поклонской, речь идет о «нарушении прав миллионов простых людей, проживающих на полуострове и в Херсоне».

«Умышленно лишить людей права на питьевую воду и с голубого экрана рассказывать, как они скучают по родным крымчанам в Киеве, — это, скорее, похоже на сценарий трагикомедии или эпизод в обвинительном заключении, но не международные правоотношения и демократию», — отметила Поклонская.

Российский парламентарий решила сделать юридический ход против Петра Порошенко и обратилась в Генпрокуратуру Украины с требованием зарегистрировать ее сообщение «о совершенном гражданином Украины Порошенко П. А. и его соучастниками преступления по ст. 242, ст. 441, ст. 442 УК Украины, которое ставит под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей, экологическую безопасность». Кроме того, это, по словам Поклонской, деяние экс-президента Порошенко нарушает несколько международных документов. Об этом пишет «Царьград».

Поклонская заявила, что Порошенко «поставил под угрозу жизни миллионов людей»

Ранее сообщалось, что Поклонская расценила отказ украинских властей возобновить подачу пресной воды по Северо-Крымскому каналу как продолжение преступной политики против крымчан. Напомним, правительство Украины не намерено помогать России с водоснабжением Крыма несмотря на опасную ситуацию, которая может сложиться для жителей региона. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Крым воссоединился с РФ в 2014 году по итогам народного референдума, который был проведен в соответствии со всеми нормами международного права и Уставом ООН. Украинская власть продолжает необоснованно называть полуостров временно «оккупированной территорией».

Новости партнеров

Новости партнеров