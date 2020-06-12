Миро назвала гнусными догадки о причинах смерти Юлии Норкиной

Москва, 12 июня. Скандальная блогер Елена Миро, известная своими жесткими высказываниями в адрес звезд российского шоу-бизнеса, пристыдила тех, кто распускает слухи о причинах смерти журналистки Юлии Норкиной.

По словам Миро, Норкина покончила с собой, но никто не должен сейчас строить каких-то догадок о том, что толкнуло ее на этот шаг. Особенно ее возмутили сплетни о том, что причиной стали измены ее мужа Андрея Норкина.

Блогер убеждена, что распускать такие сплетни низко, гнусно и недостойно звания человека. Миро добавила, что не стала бы удивляться или возмущаться, если бы подобные догадки заполонили Сеть, если бы не стало того, «кто пиарится и живет половой жизнью на публику».

«Ни Андрей, ни Юлия Норкины не вываливали свою «счастливую семейную жизнь» в соцсеть для эскортниц. Значит, те, кто сует нос туда сейчас, просто низкие уродики», — написала она в своем ЖЖ.

Ранее сам Норкин резко ответил на обвинения в изменах погибшей жене. Мужчина подчеркнул, что устал от того, что его обвиняют в неверности супруге.