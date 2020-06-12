Западные политики игнорируют мнение сторонников традиционных ценностей

Москва, 12 июня. Вопросы легализации однополых браков все чаще сопровождают риторику западных лидеров, при этом на их решение не могут повлиять даже массовые протесты. Об этом говорится в научных работах кандидата юридических наук Елены Исаевой из Ярославля в соавторстве с другими учеными.

Права представителей так называемого ЛГБТ-сообщества давно превратились на Западе в инструмент политического продвижения. В частности, к этой тематике активно обращались экс-президент США Барак Обама и бывший французский лидер Франсуа Олланд. Однако далеко не все жители Евросоюза и США поддерживают такие действия, пишет iReactor.

«Как показывает практика, решению политиков не могут противостоять даже массовые протестные акции сторонников традиционного понимания брачного союза как союза мужчины и женщины», — утверждает Исаева в одной из своих статей.

Весной 2013 года акция против однополых браков собрала 800 тысяч человек. В октябре массовые протесты повторились по всей Франции, но это не помешало принять закон, позволяющий однополым парам заводить детей с помощью ЭКО. Таким образом, мнение тысяч французов было проигнорировано.

Кроме того, критике подвергаются научные работы, в которых обосновывается противоположная точка зрения. Так, Линн Вардл из американского Университета Бригама Янга заметил, что родительский пример важен в самых разных аспектах, в том числе и при выборе модели семьи. С ним солидарна и Исаева, хотя сторонники ЛГБТ-ценностей не раз заявляли, что дети однополых пар якобы совсем не перенимают сексуальную ориентацию от родителей.

«Полностью согласимся с профессором Вардлом, что необоснованно утверждать, будто тенденция подражания срабатывает на все обстоятельства семейной жизни, кроме гомосексуальности родителей/воспитателей», — отмечает юрист.

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