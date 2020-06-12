Кирилл «Руки-базуки» Терешин разгневал россиян призывом отказаться от пенсий

Москва, 12 июня. Пятигорский блогер Кирилл Терешин, получивший широкую известность под присвоенными самому себе псевдонимами «Синтоловый качок» и «Руки-базуки», назвал «конкретным разводом» одну из важнейших поправок в конституцию, которая в лучшую сторону должна изменить жизнь российских пенсионеров. Парень своими необдуманными словами вызвал народный гнев и волну недовольства со стороны россиян.

Президент РФ Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию страны, предполагающие значительные изменения в системе власти, а также регулируют пенсии и МРОТ. Глава российского государства предложил «закрепить принципы достойного пенсионного обеспечения и индексации пенсии». Путин пояснил, что поправки в основной закон страны, которые затронут социальную сферу, рассчитаны на годы вперед и направлены на заботу о нуждающихся. Напомним, общероссийское голосование по поправкам будет идти неделю — с 25 июня по 1 июля.

Вкалывавший себе в руки непредназначенный для инъекций вазелин Кирилл Терешин решил проявить гражданскую позицию» и опубликовал в своем профиле в Instagram пост, который посвятил близящемуся голосованию по поправкам. Он призвал отказаться от пенсионных выплат и оставить российских пенсионеров без материальной поддержки, в которой они безусловно нуждаются. Старшее поколение находится в группе особого риска как в медицинском, так и в экономическом плане. Но Терешин считает, что защищать и поддерживать пенсионеров — «идея глупая». По словам молодого парня, лучше вообще отказаться от индексации пенсий, о которых речь идет в поправках.

«Как знаете, близится день голосования за новую конституцию. Все эти правки вызывают большой вопрос! Одна из правок — повешение пенсий, но это уже конкретный развод, люди! Получается, мы должны пахать, чтобы налоги отлетали пенсионерам? Мы же не рабы, чтоб отдавать свою долю кому попало!» — написал Терешин.

Чуть не лишившийся рук блогер, видимо, в очередной раз, как и в случае с инъекциями опасного вещества в руки, следствием чего стали сложные и опасные операции для спасения его жизни, не подумал и решил высказаться на важную для всех россиян тему. Но разобраться в сути вопроса, системе пенсионных выплат и предлагаемых поправках он так и не удосужился. По факту, он просто и без зазрения совести оскорбил всех граждан пенсионного возраста, назвав их «кем попало». Хотя блогер должен прекрасно понимать, что старшее поколение в свое время также трудилось, чтобы обеспечить себе достойную старость, а некоторые даже сейчас продолжают работать.

Судя по всему, сам Терешин зарабатывает не адским физическим трудом, чтобы высказываться подобным образом и говорить о необходимости «пахать, чтобы налоги отлетали пенсионерам». Он сидит перед компьютером и записывает ролики, которые, стоит отметить, большой популярностью не пользуются.

Он продолжил свою триаду, следующим вопросом: «Где они были всю жизнь, что не смогли ничего заработать?».

Если следовать логике Терешина, то пенсионеры в молодости были бездельниками, и поэтому у них нет финансовой возможности, чтобы обеспечить себе старость. Видимо, молодой парень совсем не слышал о таком понятии, как пенсионные накопления.

«Мы трудимся, инвестируем в бизнес, думая о будущем, а кто-то будет лежать на диване и получать деньги просто так?» — добавил «Синтоловый качок».

Волна негодования и возмущения обрушилась на парня после его необдуманного словесного выпада. Россияне назвали его «ущербным и совсем не интересным», «паразитом» и человеком, нуждающимся в «коррекции головного мозга». Многие попытались напомнить блогеру, что сам он не работает и не имеет трудового стажа, а значит, в будущем останется без пенсии. Получается, что сам парень спустя десятки лет сможет себе задать тот же вопрос: «Где он был всю жизнь, что не смог ничего заработать?».

«Интересно, какую пенсию ты будешь получать, не имея за душой даже трудовой. Я уже не говорю про стаж. Посмотрел бы я на тебя в старости», — саркастично написал один из его подписчиков.

«У тебя даже речь не связная! Кто тебя надоумил такое сказать!?» — возмутился другой пользователь Сети.

«Я думаю, ты много лишнего болтаешь, уважай дедушек и бабушек. Я думаю, ты, имея куриные мозги, это осознаешь, просто пытаешься на этом пиариться, глупо», — с надеждой говорится в другом комментарии.

«Ты же налоги не платишь. У тебя даже нет нормальной работы. Ты в старости таким же будешь, если доживешь. Или ты думаешь до конца жизни на видеоприветах зарабатывать?» — поинтересовались у Терешина.

Россияне буквально стеной встали на защиту пенсионеров, проявив настоящую человечность, понимание и сострадание. Они наглядно показали, что в обиду старшее поколение не дадут и призвали Кирилла, высказываясь подобным образом, в первую очередь, думать не только о себе, но и о своих пожилых родственниках.