Шепелев отправил сына Жанны Фриске учиться в элитную школу

Москва, 12 июня. Дмитрий Шепелев, который сейчас воспитывает совместного с Жанной Фриске сына, рассказал о жизни ребенка, которому исполнилось уже семь лет. Школу для Платона он уже выбрал.

Сам отец и окружение по его просьбе делают так, чтобы мальчик понимал, что мама у него есть, хоть он и не может ее обнять.

По словам отца, после смерти супруги, он консультировался со специалистами, чтобы стать хорошим папой. Он отметил, что нынешняя его гражданская супруга не заменяет ребенку маму. Шепелев подчеркнул, что он и папа, и мама.

Школу для ребенка Шепелев, по его словам, выбирал очень тщательно, основываясь не только на отзывах, но и встречах с учителями. В итоге выбор пал на образовательное учреждение в центре Москвы, где стоимость годового обучения составляет 1,4 млн рублей. Дмитрий Шепелев отметил, что ребенок уже закончил подготовительный класс.

Поделился Шепелев и пятью семейными историями, связанными с сыном.

Дмитрий теперь следит за лицом, ведь сын ему сказал, что улыбчивый папа в хорошем настроении выглядит молодым, а если сердится, то старым.

Платон является поклонником рок-музыки. Поэтому отец не только разрешил ребенку покрасить волосы как у музыканта из группы Nirvana, но и подарил электрогитару и даже привел на репетицию рок-группы.

Дмитрий теперь осознал, что раньше часто делал ребенку замечания. Теперь он отошел от этой практики и старается принимать сына таким, какой есть. Главное, чтобы голову не разбил.

Себя он позиционирует как «мягкий» отец в деле наказания сына. Самым строгим наказанием для Платона были три дня без мультфильмов и сладкого.

С нынешней гражданской супругой Екатериной Тулуповой Шевелев, по его признанию, познакомился благодаря сыну. В детском саду Платон очень подружился с ее дочерью.

Говоря о личном, отец подчеркнул, что не публикует в соцсетях фотографии с лицом сына. Платон сам вырастет и решит, нужна ли ему публичность или нет. В Сеть отец только выкладывает видео, которые посвящены воспитанию, пишет KP.ru.