МВФ перечислил Украине первый транш в размере $2,1 млрд по новой программе

Киев, 12 июня. МВФ полностью перечислил первый транш Украине. По новой программе кредитования Киев получил 2,1 млрд долларов, сообщил председатель Нацбанка Украины Яков Смолий в своем микроблоге в Twitter.

Тут же глава НБУ поинтересовался, знают ли украинцы, что эти средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда.

«Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях – валютах, входящих в SDR (Special Drawing Rights, — искусственное резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ) Сейчас процесс завершен», — похвастался Смолий.

Напомним, новая программа поддержки Украины была одобрена советом управляющих МВФ 10 июня. Она рассчитана на 18 месяцев. Ее общий объем составляет 5 млрд долларов.

После первого транша на 2,1 млрд, Киев получит еще четыре транша. В МВФ полагают, что это поможет Украине «справиться с вызовами пандемии», «продвинуть небольшой спектр ключевых структурных реформ» и «сохранить достижения».

Помимо этого, в МВФ рассчитывают, что эта кредитная программа поможет Украине «обеспечить хорошие позиции для возвращения к росту экономики, когда закончится кризис».

Вместе с тем в фонде обратили внимание, что Киев должен проводить дополнительные реформы, однако из-за пандемии ожидается, что бюджет страны в текущем году получит тяжелый удар — доходы резко упадут, и понадобятся крупные экстренные расходы.