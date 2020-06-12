Засветившийся с таинственной незнакомкой Шаляпин взволновал фанатов

Москва, 12 июня. Российский певец Прохор Шаляпин опубликовал в своем Instagram архивный снимок, на котором он запечатлен в компании таинственной молодой незнакомки.

Неожиданная фотография привлекла внимание пользователей Сети, которые даже не смогли узнать в юной красавице солистку группы «Лицей» Софию Тайх.

«Кто такая?» — интересуется alex_russia43.

«Что с ней?» — спрашивает zhigalova.annet.

«Какой молодой, а что за девушка рядом?» — пытается выяснить aigulechka3101.

Ранее стало известно, что Прохор Шаляпин был вынужден обратиться за помощью к медикам после роскошного отдыха с состоятельной 40-летней дамой из Канады. При этом Шаляпин неоднократно публиковал в своих соцсетях фотографии, сделанные во время отдыха с миллионершей. На снимках фигурировали жирные и калорийные блюда, а также алкогольные напитки.

Кроме того, артисту пришлось оправдываться перед фанатами, которые возмутились тем, что певец закрутил очередной роман с немолодой состоятельной женщиной. Также пользователи пристыдили Шаляпина за то, что он отдыхает за чужой счет. При этом поклонников Шаляпина поддержала его бывшая подруга Виталина Цымбалюк-Романовская.