«Победа» начала большую распродажу билетов на июль

Москва, 12 июня. Российская авиакомпания «Победа» запустила распродажу билетов на июль по РФ, сообщили в пресс-службе.

Цена билетов стартует от 999 рублей. Билеты продаются на 83 направления по стране. Не исключено, что стоимость билетов в этом году будет значительно ниже, чем летом 2019 года.

Планируется задействовать только пять самолетов из всего авиационного парка «Победы». Информации о возобновлении полетов в другие страны пока нет.

Напомним, что полеты были приостановлены с 27 марта. Летали только лайнеры с вывозными рейсами россиян из-за границы. В связи с уменьшением спроса на авиаперевозки компаниям пришлось сократить количество рейсов внутри России.