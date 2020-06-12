Песков посоветовал детям больше читать и заниматься спортом

Москва, 12 июня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к детям с советом больше читать и заниматься спортом. Такую рекомендацию он дал на встрече с участниками акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!».

Песков порекомендовал читать отечественную литературу и зарубежную классику, а также посоветовал обратить внимание на воспоминания американского бизнесмена и основателя корпорации SpaceX Илона Маска.

«Начинать надо с нашей отечественной русской классики. <…> Но заставьте себя читать русскую классику. Такого богатства жизненного опыта вам не даст ни одна литература», — сказал пресс-секретарь президента России.

По словам представителя Кремля, теперь он жалеет, что в детстве не всегда следовал советам родителей, а иногда даже хулиганил. Песков признался, что в детстве ничего примечательного не делал.

«Детство было обычное, как у всех: и хулиганил, и во дворе зимой в хоккей играл, и летом лазили соседские яблони обдирали», — поделился Песков.

Он также заметил, что родители «всегда пытались приучать, буквально заставляли как можно больше читать».

«Я жалею, что я в свое время не читал столько, сколько от меня требовали родители, потому что потом, когда вырастаешь, жизнь набирает такой темп, что уже нету времени читать много», — объяснил Дмитрий Песков.

Ранее он рассказал, что оставаться в форме ему помогают занятия спортом. Представитель Кремля сообщил, что оставаться в форме ему помогает спорт, он посещает фитнес. Последние три года любимым видом спорта является велосипед: в зимний период занятия проходят на тренажере, летом на трассе.