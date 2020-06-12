Полицейские нашли убийцу животных на острове кошек в Японии

Токио, 12 июня. Японские полицейские задержали пожилого мужчину, который травил кошек на острове Умасима.

Убийцей кошек оказался житель города Китакюсю, который часто приезжал на остров. Здесь обитали около сотни бездомных кошек.

Местные жители превратили это место в достопримечательность, его стали называть «кошачьим» островом. Но осенью 2017 года животные начали погибать.

Зоозащитники стали бить тревогу, когда осталось всего около тридцати кошек. Массовая гибель животных им показалась подозрительной. Они выяснили, что кошки умирали от рыбы, пишет издание Planet Today.

Неизвестный раскладывал рыбу со странным синим отливом прямо на берегу. К поискам злоумышленника подключилась полиция.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого, который кормил животных рыбой. На допросе мужчина заявил, что просто хотел избавиться от ворон, но умные птицы не ели отравленную рыбу.

Ранее известный дрессировщик Юрий Куклачев рассказал, как кошка в Японии спасла ему жизнь. По его словам, животное перед землетрясением выбежало из здания, за ней последовали все, кто находился в помещении.