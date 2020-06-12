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Кремль пока не определился с окончательным списком зарубежных гостей парада Победы

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Кремль пока не определился с окончательным списком зарубежных гостей парада Победы

Москва, 12 июня. Окончательный список зарубежных гостей парада Победы, который пройдет 24 июня, пока не сформирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!» представитель Кремля ответил на вопросы юнармейцев.

«В первую очередь, мы ожидаем, что вместе с нами будут главы государств СНГ — стран, с которыми нас объединяет общая история, и народы которых являются вместе с российским народом авторами Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем», — подчеркнул Песков.

По его словам, главы других государств тоже могут посетить парад Победы, в том числе президент Сербии Александр Вучич.

«Возможно, и лидеры других стран (прибудут. – Прим. ФАН), с ними как раз сейчас идут переговоры, поэтому точного списка пока нет», — добавил пресс-секретарь российского президента.

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Источник: ТАСС
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