Кремль пока не определился с окончательным списком зарубежных гостей парада Победы

Москва, 12 июня. Окончательный список зарубежных гостей парада Победы, который пройдет 24 июня, пока не сформирован. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В рамках акции «Виртуальное путешествие «Я люблю Россию!» представитель Кремля ответил на вопросы юнармейцев.

«В первую очередь, мы ожидаем, что вместе с нами будут главы государств СНГ — стран, с которыми нас объединяет общая история, и народы которых являются вместе с российским народом авторами Великой Победы, 75-летие которой мы отмечаем», — подчеркнул Песков.

По его словам, главы других государств тоже могут посетить парад Победы, в том числе президент Сербии Александр Вучич.