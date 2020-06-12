Шведский ученый рассказал, как побороть тягу к сладкому

Стокгольм, 12 июня. Тяга к сладкому часто приводила к проблемам людей, желающих похудеть или страдающих сахарным диабетом. Шведский диетолог Фредерик Паулун поделился набором правил, которые за неделю избавят от пагубного желания.

Исследователь пришел к выводу, что сначала стоит перестать употреблять продукты, содержащие быстрые углеводы. Наиболее чувствительным людям надо на время даже перестать есть свежие фрукты и ягоды. Спустя пару недель их снова можно есть, но в очень ограниченном объеме, пишет издание Expressen.

Помочь избавиться от тяги к сладкому может физическая активность. Фредерик Паулун также советует в достаточном количестве пить воду, хорошо спать, не поддаваться стрессу и включить в рацион побольше белковой еды.