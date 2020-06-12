Американские санкции толкнут Китай на союз с Россией

В прошедшую среду, 10 июня, в Конгресс США был направлен доклад «Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам», подготовленный Республиканским исследовательским комитетом, в составе которого 150 конгрессменов-республиканцев. Авторы этого доклада призывают ввести против России, Китая, Ирана и ряда других стран «самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом».

При этом в документе содержится призыв «разработать стратегию прямого общения с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека». Сами же санкции называются не иначе как «противодействие авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей, а также модернизация дипломатии США и Госдепартамента».

Насколько реальны такого рода угрозы и есть ли вообще сегодня у США право учить кого-либо на международной арене правам человека и демократии, пропагандируя уже изрядно обветшавшие «американские ценности» и реализуя все более утилитарные американские интересы?

Санкции, живущие своей жизнью

Стоит упомянуть, что указанный доклад имеет статус даже не законодательной инициативы — предложенные в нем шаги имеют лишь рекомендательный характер и не вносились в Конгресс в виде законопроекта. Хотя повестка новых антироссийских, антикитайских и антииранских санкций постоянно находится на обсуждении в Конгрессе, время от времени превращаясь в очередные ограничительные законы. Так, в частности, произошло с санкциями США против газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), которые в итоге «оседлали» военный бюджет США на 2020 год, в последний момент попав в его текст.

Ожидаемо в зоне риска на предмет новых санкций находятся традиционные оппоненты США на международной арене: Россия, Китай, Иран, Венесуэла и Куба. В последнее время «клуб противников США» только растет: под меньшей, но столь же явной угрозой введения санкций оказались Сирия, Сербия, Ирак, Турция, Никарагуа и даже Индия.

Подход законодателей США к санкциям стал в значительной мере более грубым, нежели в начале санкционной войны, которая условно стартовала после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Хотя выбранная дата отсчета начала санкционного давления на Россию достаточно условна. Вплоть до ноября 2012 года в отношении России формально действовала «допотопная» поправка Джексона — Вэника, которая ограничивала торговлю со странами, препятствующими эмиграции, и была введена еще против СССР в 1974 году. Существование в американском законодательстве этой поправки, которая вводилась по мотивам ограничений на выезд советских евреев в Израиль в условиях, когда у России с Израилем уже давно был введен безвизовый режим совместных поездок, было откровенным абсурдом. Однако законодатели США потратили целых десять лет на отмену поправки после предложения президента Джорджа Буша полностью прекратить действие поправки в отношении России и еще восьми стран СНГ, сделанного в адрес Конгресса еще в 2002 году.

Что же готовят сегодня в отношении России и других стран в Конгрессе США в качестве новых санкций?

Санкционные аппетиты растут

Главным оружием против России должен стать вот уже полгода обсуждаемый в Конгрессе США пакет законодательных инициатив, названный DASKAA. Расшифровывается эта аббревиатура как Defending American Security From Kremlin Aggression Act — «Акт по защите безопасности США от агрессии Кремля», не больше и не меньше. Согласно идее, которую заложил в положения DASKAA его автор, влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм, Конгресс должен ввести ограничения для любых американских компаний, которые будут участвовать в российских проектах в целом ряде отраслей, в первую очередь в нефтегазовом секторе, а также в авиастроении, судостроении, электронной и химической промышленности.

Причем такого рода ограничения Грэм требует ввести и в ретроспективном варианте — если такие двусторонние соглашения уже были заключены, от фирм из США могут потребовать продать свою долю и выйти из проектов, чтобы ослабить российскую сторону даже ценой собственных потерь. При этом основная цель DASKAA даже не скрывается: подразумевается, что главной потерей России станет даже не резкое сокращение финансирования, но резкое ограничение доступа к массе критических технологий. Судя по всему, аналогичный опыт фактического запрета на сотрудничество с Россией, который был применен к компаниям, занимающимся укладкой морских трубопроводов, и привел к приостановке прокладки СП-2, признан удовлетворительным, и США собираются его расширить на максимальное число высокотехнологичных отраслей.

Такой же ретроспективный подход предлагается применять к сфере российского оружейного экспорта. Так, санкции предлагается вводить против любых государств, которые в обозримом прошлом закупали российскую военную технику. В ряду уже состоявшихся нарушителей сразу оказываются Турция, Индия, Сирия и Сербия, а также еще десяток стран.

В отношении Китая у США позиция схожая. Пекину пытаются закрыть доступ к технологиям электронной промышленности. Основной удар предполагается нанести по китайскому IT-гиганту Huawei. Для этого в Конгрессе предлагают обязать производителей микросхем во всех странах мира, если те совершают производственные закупки на американском рынке, испрашивать разрешение на сотрудничество с компаниями из Китая у США. Главная цель такого законопроекта вполне очевидна: крупнейший мировой производитель чипов, тайваньская компания TSMC, традиционно закупает массу компонентов для своих заводов в США, но в последнее десятилетие создала прочную вертикальную интеграцию с Huawei, чипы TSMC присутствуют практически в любом изделии китайской компании. Новый закон ударит по этой кооперации и разрушит или хотя бы временно заблокирует сотрудничество Huawei и TSMC.

Если предлагаемые санкции против России и КНР носят в основном технологичный и достаточно ограниченный характер, то по Венесуэле и Ирану бьют буквально «наотмашь». С 2018 года США постоянно вводят новые санкции против Ирана и последовательно ужесточают существующие, поместив в прицел нефтяной экспорт Исламской Республики. Причем, как и в случае оружейного экспорта России, санкции в последнее время вводятся уже не столько против Ирана, сколько против многочисленных покупателей иранской нефти. За последние полгода в черные списки США угодили сразу два десятка компаний из Китая, Гонконга, ЮАР и ОАЭ. В похожей ситуации начиная с 2019 года находится и Венесуэла — нефтяной экспорт из этой страны тоже попал под полный запрет в санкционных ограничениях США, что привело уже даже к обращению Венесуэлы в Международный уголовный суд в Гааге, где она представила в своем иске американские санкции как преступление против человечности. По словам министра иностранных дел страны Хорхе Арреазы, санкции уносят жизни десятков тысяч венесуэльцев ежегодно, так как Венесуэла лишилась валютной выручки, необходимой для закупки жизненно важных лекарств.

Моральная деградация

Пример Венесуэлы, кстати, достаточно наглядно показывает, что санкционные ограничения США по отношению ко все большему числу стран уже давным-давно утратили какую-либо связь с объективной реальностью. Ровно таким же образом, как в США совершенно не беспокоились о соответствии реальности продолжения ограничений по поправке Джексона — Вэника в последние десятилетия ее существования, сегодня Америка тоже использует риторику о «демократии и правах человека» исключительно как фиговый листок для прикрытия своих корыстных интересов. Явно это проявилось, например, с уже упомянутым газопроводом СП-2, что вызвало волну возмущения в Германии, которая явно не хочет замещать дешевый российский природный газ дорогим американским СПГ.

Китай, Россия и Индия уже являются независимыми центрами мировой силы, а сотрудничающие с ними страны, очевидно, тоже вносятся Вашингтоном в очередную редакцию «оси зла». Притом что состояние дел в самих США и с демократией, и с правами человека уже явно катится под откос, а Америка все ближе подходит к черте полномасштабной, хотя и необъявленной гражданской войны. При таком положении вещей мотив введения очередных санкций проступает все отчетливее: США просто борются со своими геополитическими и геоэкономическими противниками и конкурентами, прикрывая эту неблаговидную и корыстную цель по старинке уже полностью истлевшим знаменем «прав человека и демократии». Ну а попытка «прямого общения с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека», сопровождающаяся картиной погромов американских магазинов и убийствами мирных митингующих в США, становится лишь наглядной иллюстрацией такой моральной деградации американского нравоучительного подхода.

К чему это приведет? Поодиночке, конечно же, ни Россия, ни Китай, ни тем более все другие попавшие под санкции страны не могут сражаться с США — в лучшем случае это будет война на уничтожение. Однако американские санкции чем дальше, тем больше проявляют совсем другой эффект: попавшие в эти черные списки страны начинают все более активные программы сотрудничества между собой, попутно вовлекая в свою орбиту все большее число союзников. Итогом такого процесса, очевидно, станет формирование альтернативного союза, противопоставляющего себя существующей американской гегемонии. А вот это уже будет настоящим «кошмаром для Америки», который окажется гораздо хуже нынешнего положения вещей.