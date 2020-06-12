Социологи РАН заявили, что либеральные СМИ намеренно раскачивают тему ЛГБТ

Москва, 12 июня. Международные исследования свидетельствуют о том, что во многих странах общество не интересуется скандалами, связанными с сексуальными меньшинствами. Однако существуют отдельные политические силы и СМИ, которые намеренно втягивают общественность в эту повестку.

При этом в последнее время тема однополых браков и усыновления ими детей получила актуальность в России. На фоне предстоящего голосования по поправкам в конституцию, одна из которых предполагает закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, представители ЛГБТ-сообщества предпринимают попытки навязать обществу свою точку зрения на данную проблему. Однако последние исследования подтверждают, что ажиотаж вокруг этой темы является искусственным, передает Nation News.

Старшие научные сотрудники Социологического института РАН Олег Божков и Татьяна Протасенко подготовили статью, в которой приводятся данные об отсутствии общественного интересна к теме нетрадиционных отношений. Исследователи также отмечают, что большая часть общества России выступает против однополых браков и усыновления ими детей.

Авторы публикации отмечают, что некие силы намеренно подогревают интерес к данной теме, что представляет серьезную угрозу для общества. Кроме того, исследователи убеждены, что однополые браки уничтожают институт семьи, а также способствуют демографическому кризису.

Божков и Протасенко подчеркивают, что тема прав и свобод сексуальных меньшинств не волнует россиян, однако представители ЛГБТ-сообщества и сторонники либерального мира пытаются навязывают обществу данную «проблему».

Проблема усыновления детей однополыми «семьями» была поднята в видеоролике Федерального агентства новостей, посвященного поправкам в конституцию. В ролике демонстрируется гипотетическая ситуация, когда в 2035 году гей-пара усыновляет мальчика из детского дома в России. Данный материал вызвал большой общественный резонанс. Принятие поправок в конституцию позволит оградить российских детей от «однополых семей».

Напомним, голосование по поправкам в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавируса. Финальный день голосования станет выходным.