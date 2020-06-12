Малькевич назвал блокировку российских аккаунтов Twitter актом политической цензуры

Москва, 12 июня. Американская сеть микроблогов Twitter в очередной раз применила инструменты политической цензуры и заблокировала в День России более 1 тысячи российских аккаунтов, заявил глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

Кроме аккаунтов из России, блокировке были подвергнуты 23,75 тысячи микроблогов из Китая и 7,3 тыс. из Турции. Представители Twitter заявили, что эти учетные записи якобы были «связаны с властями этих стран и были задействованы в информационных операциях».

Однако, по словам Малькевича, причина не в этом: «Оказывается, аккаунты пропагандировали партию «Единая Россия» и нападали на «политических диссидентов». Он пояснил, что для идентификации «преступных» аккаунтов, Twitter работал с так называемым Австралийским институтом стратегической политики, финансируемым правительствами США и Австралии, а также многочисленными производителями оружия.

«Они дали свою «экспертную оценку» – и сеть отреагировала. Потому что «свобода слова и демократия – это основные отличия цивилизационных ценностей Запада от тираний Китая и России», — с иронией написал Малькевич в своем Telegram-канале.

По мнению главы ФЗНЦ, после этого уже нет причин сомневаться в том, что модераторы «свободной площадки для обмена мнениями» блокируют своих пользователей ангажированно – и по политическому принципу. Самое удивительное, как отметил Малькевич, что Twitter даже где-то гордится этим и открыто говорит, что теперь будут удалять любой аккаунт, который посмеет позитивно упомянуть «партию власти» и критиковать оппозицию.

«Вопрос у меня один: чего мы ждем? Или так – сколько мы еще будем ждать (таких вот «цифровых оплеух и плевков»), прежде чем начнем реагировать?» — заключил он.

Отметим, что многие эксперты ранее неоднократно заявляли, что властям РФ нужно вести более жесткую политику в отношении западных компаний, которые систематически нарушают ее законы. Одни из таких нарушителей — Twitter и Facebook. Они нарушили российское законодательство в ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. В конце января Роскомнадзор возбудил в отношении них административное дело. После Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал обе компании.

4 июня стало известно, что ФССП завела дела о принудительном взыскании с Facebook и Twitter назначенных судом штрафов в размере 4 миллионов рублей за отказ локализовать данные пользователей соцсетей из России на территории РФ.