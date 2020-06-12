Птицы вернулись в арктическую зону после ЧС в Норильске

Норильск, 12 июня. Спасатели МЧС России заметили птиц рядом с местом разлива нефтепродуктов в Норильске. Специалисты заявляют, что это хороший признак.

В регион вернулись лебеди, утки и чайки. Их возвращение означает восстановление местной фауны, говорят спасатели.

«Вода чистая, нефтяная пленка отсутствует. Ее заливают в бочки, чтобы потом использовать для мытья в бане», — рассказал один из спасателей.

Ликвидаторы последствий ЧС показали на видео, что очищенная вода действительно пригодна для бытовых нужд.

Спасатели МЧС продолжают экологический мониторинг в Норильске. Последние данные подтверждают, что природа восстанавливается, жизнь возвращается в арктическую зону.