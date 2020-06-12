Отсидевший в СИЗО Давидыч призвал посадить Ефремова в тюрьму

Москва, 12 июня. Блогер Эрик Давидыч, отсидевший в СИЗО по обвинению в мошенничестве, удивлен мягкой мере пресечения, вынесенной в отношении актера Михаила Ефремова. Он уверен, что артист должен добровольно отправиться в заключение уже на стадии следствия.

По его словам, множество людей отправляются в СИЗО за менее тяжкие преступления, в то время как Ефремов, устроивший смертельное ДТП, находится под домашним арестом.

«Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: «Какой домашний арест? В тюрьму меня». Вот мужчины поступают так. Вот если эти слова до него дойдут, я хочу, чтобы он знал, что вот это скуление, это: «Я боюсь, мне плохо, ой простите, ой давайте я дома посижу», — сказал Давидыч в интервью телеканалу «360».

Он убежден, что мягкая мера пресечения Ефремову стала возможной благодаря людям, которые любят артиста.

«Мне инкриминировали, что я якобы должен страховой компании два миллиона рублей. Вот два миллиона рублей и убийство в центре Москвы — просто вдумайтесь», — высказался видеоблогер.

Михаил Ефремов, будучи в алкогольном опьянении за рулем своего автомобиля, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с грузовиком. Водитель фургона скончался от полученных травм, в отношении актера возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве.