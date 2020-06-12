Психолог предупредила, что усыновление детей гей-парами приведет к деградации человечества

Москва, 12 июня. Воспитание детей в нетрадиционных парах, грозит человечеству вырождением, считает психолог Татьяна Попова.

Эксперт подчеркнула, что на этот счет у нее однозначная точка зрения, и она полностью выступает за традиционную семью. При этом она отметила, что не исключает того, что у некоторых людей могут быть те или иные аномалии.

«Но что у нас означает воспитание человека? Люди, в первую очередь, воспитываются в социальной среде, и те условия, которые создает социальная среда, и влияют на формирование ребенка как личности», — сказала она в беседе с изданием «Слово и дело».

По словам психолога, если ребенок воспитывается в среде, где допускаются нетрадиционные браки, он начинает воспринимать это как само собой разумеющееся, но это неправильно, потому что нельзя направлять воспитание и развитие ребенка в ту сторону, которая противоречит природе.

«Природа такова, что брак – это союз мужчины и женщины, потому что именно в таком браке рождаются дети. Это продолжение рода, это будущее человечества», — заявила Попова.

Специалист отметила, что обществу не стоит заниматься самообманом и придумывать, что однополые пары могут усыновлять детей, потому что у ребенка должен быть порядок в голове, а порядок — это все-таки когда мама – женщина, а папа – мужчина.

«Этот союз подразумевает нормальную традиционную семью и с точки зрения природы, и с точки зрения будущего, и с точки зрения развития человечества в целом. Иначе это деградация, это вырождение, это вымирание», — предупредила она.

Напомним, семья как союз мужчины и женщины закрепляется в одной из поправок к конституции. Она широко обсуждается в Сети. Особенный резонанс вызвал ролик Федерального агентства новостей, посвященной будущему России, если в ее конституции не будет закреплена поправка о защите материнства, отцовства и детства. Против легализации гей-браков выступили уже многие эксперты в области психологии и воспитания детей.