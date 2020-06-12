Владимир Путин поздравил россиян и вручил награды героям Труда. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин поздравил россиян с праздником

Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. И принял участие в подъеме государственного флага на Поклонной горе в Москве. Также глава государства вручил награды героям Труда. Обычно церемонию проводят в преддверии 1 Мая, однако в этом году из-за распространения в стране коронавируса ее отложили, как и другие события. Отметим, что это первая церемония с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии.

«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история», — обратился к россиянам Владимир Путин.

В адрес Владимира Путина поздравления направили лидеры КНДР, Казахстана, Вьетнама, Белоруссии, Абхазии, Молдавии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны. «Наилучшие пожелания народу России в это трудное время», цитируем, прислала королева Великобритании Елизавета II. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне и призвал не забывать, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацизмом. Поздравления в День России прозвучали и с борта Международной космической станции. Видеообращение к соотечественникам записали космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.

«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», — сказал Анатолий Иванишин, космонавт.