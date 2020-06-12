Владимир Путин поздравил россиян и вручил награды героям Труда. События дня. ФАН-ТВ

Владимир Путин поздравил россиян с праздником
Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. И принял участие в подъеме государственного флага на Поклонной горе в Москве. Также глава государства вручил награды героям Труда. Обычно церемонию проводят в преддверии 1 Мая, однако в этом году из-за распространения в стране коронавируса ее отложили, как и другие события. Отметим, что это первая церемония с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии.
«Хотел бы поздравить с этим знаменательным праздником всех граждан страны и наших соотечественников за рубежом, всех, для кого этот день наполнен сокровенным смыслом. Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма. На этих бескрайних просторах созидалась наша тысячелетняя история», — обратился к россиянам Владимир Путин.
В адрес Владимира Путина поздравления направили лидеры КНДР, Казахстана, Вьетнама, Белоруссии, Абхазии, Молдавии. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что в республике с большим уважением относятся к успехам братского народа в создании сильной и процветающей страны. «Наилучшие пожелания народу России в это трудное время», цитируем, прислала королева Великобритании Елизавета II. Госсекретарь США Майкл Помпео отметил вклад СССР в победу во Второй мировой войне и призвал не забывать, что сотрудничество союзных держав, в том числе США и Советского Союза, помогло одержать победу над нацизмом. Поздравления в День России прозвучали и с борта Международной космической станции. Видеообращение к соотечественникам записали космонавты Роскосмоса Иван Вагнер и Анатолий Иванишин.
«Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», — сказал Анатолий Иванишин, космонавт.
«Для каждого из нас Россия — это наша Родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности будут объединять нас, мотивировать к совершению дел и поступков на благо любимой страны», — поздравил Иван Вагнер, космонавт.
Подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ
Сегодня, в День России, в состав военно-морского флота вошла атомная подводная лодка «Князь Владимир». Это новейший ракетный крейсер стратегического назначения. Экипаж прошел обучение по современным программам в Учебном центре ВМФ. Торжественная церемония прошла под руководством главнокомандующего Военно-морского флота России адмирала Николая Евменова. По данным Минобороны, у подлодок улучшенного проекта должны быть меньшая шумность, лучшие системы маневрирования и усовершенствованная система управления оружием.
Новые санитарные правила разработаны для магазинов
Роспотребнадзор подготовил новые санитарные требования для продуктовых магазинов и рынков. Ожидается, что они будут действовать до 1 января 2031 года. Рыбным магазинам будет запрещено размещаться в помещениях, встроенных или пристроенных к жилым и административным зданиям. Над торговыми местами на открытых рынках должны быть установлены навесы, а в торговых палатках и киосках — раковины для мытья рук. Также продавцам запретят отпускать продукты, которые упали на пол, взвешивать на весах товары без упаковки и продавать бахчевые культуры частями или с надрезами.
Россияне могут бронировать отдых в Крыму
В Крыму объявили о начале бронирования отдыха для россиян. Курортный сезон начинается с 15 июня — для жителей полуострова, для приезжих из других регионов — с 1 июля. Планируется, что откроются 440 пляжей. Больше чем на половину из них уже оформляются экспертные заключения на соответствие санитарным правилам, водолазы обследуют дно, продолжается обучение матросов-спасателей. Как сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко, на пляжах, как и в других общественных местах, должна будет соблюдаться социальная дистанция. Напомним, с 15 июня в Крыму снимают режим самоизоляции и обсервации для жителей России.