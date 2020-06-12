Москва, 12 июня. Жаркая погода и солнечные лучи губительно действуют на коронавирусную инфекцию. Об этом заявил главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико.

Ученый отметил, что ультрафиолет оказывает разрушительное влияние на коронавирус, однако это не означает, что распространение инфекции будет замедленно.

«Мы видим, что в странах Южной Америки, где сейчас много случаев заражения, в той же Бразилии и других странах, где, казалось бы, жаркие температуры, идет распространение вируса», — пояснил Брико.

Он также добавил, что соблюдении ограничительных мер является наиболее эффективным способом борьбы с распространением коронавирус, передает «Парламентская газета».

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемии пневмонии. Позднее было установлено, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает 7,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 420 тысяч человек.

В России зафиксировано более 511 тысяч случаев, 6,7 тысячи человек скончались. 269 тысяч человек полностью выздоровели и были выписаны из больниц.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», обнаруженные на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.