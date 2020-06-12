Владимир Мединский напомнил о судьбоносной для Украины дате

Киев, 12 июня. Помощник президента РФ Владимир Мединский напомнил о 100-летней годовщине освобождения Киева бойцами Красной армии. Политик в своей статье утверждает, что благодаря этому прекратились перевороты на территории Украины тех лет, город стал возрождаться.

Мединский обратил внимание, что именно поляки при отступлении причинили Киеву разрушения: уничтожили старинный дворец, взорвали три моста, в том числе и Николаевский цепной мост. Последний, пишет автор, олицетворял архитектурный облик города.

Помощник президента подчеркнул, что с постоянными переворотами на украинской территории было покончено в июне 1920 года. Киев стал частью Украинской ССР, мирная жизнь постепенно вернулась в город. Спустя 14 лет он вновь стал столицей Украины.

В своей статье Мединский написал и о причинах войны между СССР и Польшей в 1919–1921 годы. По его мнению, после окончания Первой мировой войны не была четко определена восточная граница Польши. Пришедший к власти Юзеф Пилсудский решил, что его стране мало нынешних территорий, она должна быть такой, как Речь Посполитая 300 лет назад.

Помощь польскому руководству для воплощения мечты оказали Англия, Франция и США. Уже к концу лета Польша захватила территорию современной Белоруссии и часть Литвы.

Что касается Украины, то Пилсудский заключил договор с главой местного националистического режима Симоном Петлюрой. Мединский подчеркнул, что сейчас на Украине массово восхваляют этого политического деятеля, который виновен в разжигании антисемитизма и еврейских погромах, жертвами которых стали 50 тысяч евреев.

Петлюра, пишет автор, отдал полякам территории на западе Украины, чтобы те помогли ему укрепить власть.

Агрессивные действия Польши вдоль советской границы и захват Киева стали угрозой для молодой страны. Только после мобилизации и контратак советской армии украинский город был освобожден, наступили времена восстановления и стабильности, подчеркнул автор, пишет «Российская газета».

Напомним, что ранее Мединский выступил с онлайн-лекцией, в ходе которой рассказал, в частности, как британские войска во время Второй мировой войны вели борьбу с греческими коммунистами на Крите. Ради того, чтобы сокрушить врага и захватить остров, британцы даже попросили помощи у Вермахта, пишет KP.ru.