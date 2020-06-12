Путин убежден в поддержке большинством россиян поправок в конституцию

Москва, 12 июня. Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что большинство граждан РФ поддерживают необходимость внесения в конституцию поправок. Об этом он заявил во время выступления на Поклонной горе в Москве по случаю Дня России.

По его словам, память о предках, защищавших независимость Отечества, едина для всех поколений и народов России.

«У нас общий исторический код, нравственные устои, для нас безусловны уважение к человеку-труженику и к защитнику Отечества, к нашей неразрывной многовековой истории, традициям и культуре, сохранение памяти предков, почитание родителей, семьи, любовь к своей земле и незыблемость наших границ», — сказал Путин.

Он считает, что эти основы определяют характер и судьбу россиян, а также развитие страны, именно поэтому закономерно внести эти принципы в конституцию.

«Убежден, что такую позицию разделяет и поддерживает абсолютное большинство наших граждан», — добавил национальный лидер.

О необходимости внести актуальные изменения в основной закон президент заявил во время ежегодного обращения к Федеральному собранию. Поправки в конституцию затронут множество сфер, в том числе усилят социальную роль государства и закрепят его обязанность по охране исторического наследия.