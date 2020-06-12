Сирия новости 12 июня 16:30: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» убили человека в Алеппо, в Дейр-Эззор проходят митинги против SDF

Сирия, 12 июня. Сирийская Арабская Армия (САА) уничтожает оружие террористов в Алеппо. Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) зафиксировал один факт нарушения режима прекращения огня в Идлибе. В Дейр эз-Зоре мирные жители продолжают протестовать против политики боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF). Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА): занимается поиском, вывозкой и уничтожением взрывных устройств и оружия, которые остались от террористов в Алеппо.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: убили мужчину при штурме его дома в городе Аль-Абзмо.

Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС): зафиксировал один факт нарушения режима прекращения огня в Идлибе.

Протурецкие силы: продолжают устраивать поджоги полей в Хасаке.

Провинция Алеппо

Alnour Radio сообщает, что мужчина по имени Абдо аль-Шами был убит террористами запрещенной в РФ группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Инцидент произошел в городе Аль-Абзмо в момент штурма боевиками дома мужчины.

Инженерные подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) занимаются поиском, вывозкой и уничтожением взрывных устройств и оружия, которые остались от террористов в районах Хандарат, Найраб, Рамуса, Дейр-Хафир и Маскана. Накануне правительственные силы проводили аналогичные мероприятия.

Провинция Дейр эз-Зор

SANA сообщает, что в провинции вновь проходят митинги против политики боевиков из сост ава «Демократических сил Сирии» (SDF), поддерж иваемых США. Собравшиеся недовольны вымогательствами и подстрекательством к преступлениям со стороны боевиков.

Жители населенных пунктов Аль-Изба, Акидат, Касра, Мухаймида, Сабха Дханан, Аль-Хуайдж, Аш-Шур, Шхиль и острова Зугхайр преградили основные дороги горящими шинами и бетонными блоками, требуя ухода SDF и американских сил из провинции Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Минобороны РФ сообщает, что Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня в Идлибе. Турецкой частью представительства фактов открытия огня не зафиксировано.

Накануне сообщалось, что конвой турецких военных из военной техники и бронеавтомобилей пересек пограничный переход Кафр-Лусин, направившись к наблюдательным пунктам турецких войск на юге Идлиба. Вскоре стало известно, что ВС Турции установили новый, 63-й по счету, наблюдательный пункт на юге провинции.

Провинция Хасака

Агентство SANA сообщает, что протурецкие боевики продолжают поджигать сельхозугодья в провинции. Пожары к настоящему времени уничтожили свыше 50 тысяч квадратных метров, засеянных пшеницей и ячменем, близ оккупированного Турцией города Рас-аль-Айн на севере Хасаки. Огонь распространился на эту территорию из окрестностей города Мабрук.