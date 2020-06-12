Опубликована карта снятия ограничений по коронавирусу в регионах РФ

Москва, 12 июня. На официальном сайте Cтопкоронавирус.рф опубликована интерактивная карта снятия ограничений по коронавирусу в регионах РФ.

Каждый субъект имеет цвет, которому соответствует этап снятия ограничительных мер. Например, темно-оранжевый цвет означает, что в регионе еще действуют запреты.

В субъектах оранжевого цвета жителям можно выходить на улицу. Светло-зеленый цвет региона означает, что там открылись магазины и образовательные организации.

Темно-зеленые регионы — там полностью сняли карантин, но необходимо соблюдать профилактические меры, пишет издание «Петербургский дневник».

Сайт Стопкоронавирус.рф, является источником проверенной информации об эпидемиологической ситуации в стране. Здесь публикуют данные о количестве заболевших, выздоровевших, активных случая болезни и летальных исходах.

Российские власти неоднократно призывали граждан доверять только официальной информации о COVID-19.

В Минздраве России полагают, что уже в июле количество новых случаев коронавируса значительно снизится. Это связано с жаркой погодой и влиянием на вирус ультрафиолета.

Вырабатываемый под действием солнечных лучей витамин D укрепляет организм человека. При этом ультрафиолет обезвреживает коронавирус.