Путин вручил золотые медали Героям Труда на Поклонной горе

Москва, 12 июня. Президент Владимир Путин вручил золотые медали Героям Труда РФ. Торжественная церемония прошла на Поклонной горе в Москве.

Высокие награды из рук президента получили глава Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, худрук Малого театра Юрий Соломин, управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Как отмечает ТАСС, церемония награждения Героев Труда должны была быть приурочена к 1 Мая, но из-за угрозы распространения COVID-19 ее перенесли. Отметим, что это первое мероприятие с участием президента и приглашенных лиц с начала эпидемии коронавируса в стране.