Космонавты МКС поздравили соотечественников с Днем России. ФАН-ТВ

Добрые слова и пожелания прилетели в День России с борта Международной космической станции от космонавтов «Роскосмоса».

Анатолий Иванишин и Иван Вагнер уверены — День России главный государственный праздник. Космонавты подчеркнули, что гордятся достижениями своей великой страны.

«Дорогие друзья! С борта Международной космической станции примите искренние поздравления с главным государственным праздником нашей страны — Днем России! Этот праздник символизирует мощь и величие российского государства, объединяя всех, кто гордится героическим прошлым нашей Родины, с уверенностью смотрит в ее будущее, увлеченно и ответственно строит настоящее», — сказал Анатолий Иванишин, космонавт «Роскосмоса».

«Для каждого из нас Россия — это наша родина, дорогие сердцу места, домашний очаг, близкие люди. Именно эти ценности впредь и будут объединять нас, мотивировать к совершению поступков на благо любимой страны. В этот замечательный день желаем вам терпения, успеха, достижения поставленных целей. Пусть вас окружают любовь, счастье и мир», — поздравил Иван Вагнер, космонавт «Роскосмоса».

Напомним, на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете 12 июня 1990 года. Эта дата и стала отправной точкой праздника. Уже в 1998 году Б.Н. Ельцин в телевизионном обращении предложил переименовать праздник в «День России». Однако официально название было присвоено с принятием нового Трудового кодекса только в 2002 году.