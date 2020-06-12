Агила Салех объяснил, на чем строится «Каирская декларация»

Тобрук, 12 июня. Председатель Палаты представителей Агила Салех в интервью телеканалу «Фадая Ливия» рассказал о положении дел в Ливии относительно мирного урегулирования кризиса в стране. Видео интервью было опубликовано в группе арабского телеканала в Facebook.

Агила Салех: Освобождение столицы может дорого обойтись ливийцам

В начале беседы Агила Салех напомнил о египетской инициативе, согласно которой в Ливии должен быть установлен режим тишины и перемирие между противоборствующими сторонами — речь идет о «Каирской декларации».

«Она основана на обычаях Ливии и на том, что было решено в Совбезе ООН. Египетское правительство предприняло попытку «сблизить взгляды», и объявление этой инициативы со стороны Египта может убедить глав крупных стран в том, что она может привести к прекращению кризиса. Идея этой инициативы появилась с самого начала. После того, как Турция вмешалась в ливийский конфликт, армия поняла, что освобождение столицы может дорого обойтись ливийцам, что, возможно, несоизмеримо с изгнанием группировок, а также с учетом требований некоторых дружественных стран предоставить армии возможность политического решения, на что и пошла армия», — утверждает председатель Палаты представителей.

Он напомнил заверения международного сообщества в стремлении к прекращению огня и призывам к мирному урегулированию конфликта в стране — по словам представителя Восточного правительства, эта инициатива адресована всем ливийцам, и прежде всего чиновникам, поскольку «именно они не хотят решения конфликта и пользуются хаосом и расколом в стране», чтобы оставаться у власти.

Мир должен обратить внимание на беспорядки в стране

«Мы взяли на себя обязательства по прекращению огня, но это не означает, что мы не будем реагировать на любую агрессию или попытку пересечь границу. Мы не допустим нападения на наши силы», — заверил Салех.

Он выразил озабоченность происходящим к западу от Сирта — ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало об обстрелах боевиками ПНС Ливии окрестностей города, в результате которых погибло много детей и были разрушены жилые дома. Таким образом триполитанские бандформирования подтвердили точку зрения главы ПНС Ливии Файеза Сарраджа относительно «Каирской декларации», которую он ранее отверг.

«Международное сообщество должно осуществлять наблюдение за тем, что происходит к западу от Сирта. В течение короткого периода картина станет ясной. Противоборствующая сторона должна соблюдать прекращение огня, в противном случае мы никого не будем просить», — сообщает тобрукский дипломат.

В интервью «Фадая Ливия» он заявил, что Палата представителей предупредила об этом все страны, с которыми ведется диалог о мирном урегулировании кризиса. По словам Агилы Салеха, он заверил немецкого посла в необходимости соблюдения прекращения огня. Также он сообщил, что у Палаты представителей налажен контакт со Стефани Уильямс.

«Международное сообщество должно рассмотреть вопрос о балансе справедливости между сторонами и определить, кто является агрессором. Мы потребовали, чтобы были международные гарантии, и если постоянные члены Совбеза единодушно согласятся на прекращение огня и мирное решение, то Эрдоган не будет этому следовать. То, что он делает, направлено на достижение определенных успехов в Ливии. Ливийский народ не допустит никаких нарушений. Армия способна отразить любое нападение в течение этого периода», — заявил Салех.

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Председатель Палаты представителей рассказал также о налаживании диалога со странами ближнего зарубежья — в ходе интервью он анонсировал свой официальный визит в Алжир 20 июня по приглашению президента. Теплые слова были сказаны в адрес Туниса и России.

«Президент Туниса занимает хорошую позицию, но есть исламские группы, которые являются причиной дисбаланса между Ливией и Тунисом. Российская сторона подтвердила свою поддержку «Каирской декларации» и мирного урегулирования в Ливии», — резюмировал политик.

Для ускорения процесса мирного урегулирования ливийского кризиса Палата представителей обратилась к генсеку ООН с просьбой ускорить модернизацию МООНПЛ и назначить нового посланника для налаживания мирных процессов.

Однако налаживание процесса международных переговоров — не единственная проблема, с которой сталкиваются ливийцы. Непоправимый урон экономике страны наносит прекращение экспорта нефти. В то же время, по словам Агилы Салеха, когда ресурсы сосредоточены в определенных областях, а население не получает от нефти никакого дохода, разумнее обратить внимание на «принятие любых мер против несправедливости, которая имеет место в Ливии».

«Мы считаем, что невозможно экспортировать нефть в условиях войны, и когда прекращение огня будет реализовано, мы сможем убедить людей экспортировать нефть. Но реальное требование состоит в том, чтобы создать для ливийцев механизм получения их прав на ресурсы. МООНПЛ должна создать этот механизм, тем более что она сформировала комитет по этому вопросу», — отметил председатель Палаты представителей.

В заключение он заявил, если в восточном правительстве будут все гарантии от международного сообщества в том, что доходы от нефти попадут в безопасное место, «все будет урегулировано». Агила Салех заверил, что в Тобруке не заинтересованы в продолжающемся закрытии нефтяных объектов, так как это может негативно повлиять на ситуацию в стране.