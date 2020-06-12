Москва, 12 июня. Президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии подъема флага РФ на Поклонной горе в Москве, а после поздравил всех граждан страны с Днем России.

«Светлое, пронзительной чувство Родины всегда помогало нашему народу пройти через невзгоды, выстоять, сохранить себя в суровых испытаниях, ответить на любые вызовы», — сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что для всех россиян, в том числе и тех, кто находится за рубежом, этот день наполнен сокровенным смыслом.

«Для каждого из нас Родина — это семья и отчий дом, родная земля от Калининграда до Камчатки и Курильских островов, от северных арктических морей до Севастополя и Крыма», — отметил президент.

Путин напомнил, как на этих просторах созидалась тысячелетняя история России, наполненная страницами великой славы и гордости, мужества предков, их веры и любви к Отечеству.