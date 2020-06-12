Молодежь Сахалина на горе Юноны развернула триколор в честь Дня России

Южно-Сахалинск, 12 июня. Активисты общественной организации «Молодая гвардия Единой России» совершили восхождение на гору Юноны на Сахалине, сообщили в пресс-службе организации.

Восхождение приурочили к Дню России, в нем приняли участие 80 человек. Молодежь поднялась на высоту 330 метров над уровнем моря и развернула национальный флаг.

Участниками флешмоба стали воспитанники детских домов и молодые люди с ОВЗ. На горе Юноны активисты запустили яркие файеры и исполнили гимн России.

Ранее сообщалось, что в соцсетях активисты «Большой перемены» исполнили национальный гимн. Ролик появился «ВКонтакте».