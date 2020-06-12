День России отметят в Аргентине песнями и викториной

Буэнос-Айрес, 12 июня. Мероприятия в честь Дня России пройдут в Аргентине с участием местных жителей. Инициаторами стали российское посольство и Россотрудничество.

Жители латиноамериканской страны исполнят известные русские песни, а затем ролики выложат в соцсети в рамках музыкального проекта «С Россией в сердце».

В честь праздника проведут онлайн-викторину на знание фактов о России, запланирована выставка детских рисунков.

Российский посол в Аргентине Дмитрий Феоктистов подчеркнул значимость этого праздника для себя. Дипломат напомнил, что российские посольства ежедневно отстаивают интересы своего государства. Он назвал этот праздник кульминацией работы дипломатических ведомств.

Феоктистов напомнил, что его коллегам было очень трудно в 90-ые годы XX века, когда приходилось бороться чуть ли не за каждую запятую. Благодаря такому подходу отношение к России изменилось, страна стала сильной и самодостаточной, с ней теперь приходится считаться участникам международных отношений.